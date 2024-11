Will Still remet une couche sur l'arbitrage après Lens-OM

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Lors de la dernière journée de Ligue 1, le RC Lens s'est incliné à domicile face à l'Olympique de Marseille (1-3). Pour Will Still, l'arbitrage de la soirée a laissé des traces et ne doit pas faire figure d'exemple pour les prochains matchs.

C'était l'une des rencontres attendues de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Le RC Lens, à la recherche de points pour consolider sa présence dans le wagon de tête, pouvait rattraper numériquement leur adversaire de la soirée, l'Olympique de Marseille. Au terme d'un match agité, ce sont finalement les Phocéens qui l'ont emporté par 3 buts à 1. Une soirée qui a laissé des traces dans les esprits lensois. Plusieurs jours après la défaite, Will Still n'a pas totalement digéré l'arbitrage de la soirée, mais ne veut pas envenimer la situation. Pour rappel, les Lensois pensaient égaliser à la 86e minute en revenant à 2-2, mais l'arbitre de la soirée a finalement refusé le but pour une faute.

Will Still espère un meilleur équilibre de l'arbitrage

But annulé pour Lens, Bruno Derrien est sidéré https://t.co/3meTBAUcjj — Foot01.com (@Foot01_com) November 23, 2024

En conférence de presse en marge du déplacement du RC Lens à Reims, son ancien club, Will Still est brièvement revenu sur le sujet de l'arbitrage. « Je n’ose pas imaginer qu’on soit arbitré différemment. Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, de faire des erreurs. On m’a toujours dit que ça s’équilibrait sur l’ensemble d’une saison, donc j’espère que ce sera le cas pour nous aussi », a lancé l'entraineur anglo-belge.

Ses propos font suite à ceux du directeur général du RC Lens, lequel avait affirmé qu'il était difficile de ne pas parler de l'arbitrage après la défaite face à l'OM. « Il faut dire stop. Ce n’est pas l’arbitre qui nous fait perdre, mais le fait qu’on ne marque pas. Mais en tant que supporter de foot, l’arbitre a un rôle important, et aujourd’hui, c’est difficile de ne pas en parler », avait déclaré Pierre Dréossi. En attendant, les Sang et Or ont un match important à venir face à une équipe qui compte un petit point de plus au classement.