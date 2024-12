Terrassé par les blessure, Jimmy Cabot prend sa retraite

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Feu follet bien connu des terrains de Ligue 1 pour avoir évolué à Troyes, Angers, Lorient et Lens, Jimmy Cabot a décidé de dire stop. L’attaquant natif de Chambéry, a fait savoir par le biais du RC Lens qu’il mettait un terme à sa carrière. A 30 ans, le joueur qui avait signé dans l’Artois en 2022 ne s’est jamais totalement remis de sa blessure aux ligaments croisés du genou gauche en octobre de la même année.

Jimmy Cabot raccroche les crampons



Au terme d’une rude et interminable bataille, @Cabot_Jim est contraint de mettre fin à sa carrière après 268 matchs en pro. Le club salue sa résilience et lui rendra hommage avant #RCLPSG ❤️💛



👉 https://t.co/Eye5B6ehip#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/ZbzqK9Cj6c — Racing Club de Lens (@RCLens) December 19, 2024

« Résilient, le numéro 19 lensois attaque la campagne 2024/25 avec le groupe de Will Still. Réintégré aux séances collectives, il participe aux deux premières rencontres de préparation du Racing mais l’état de son genou ne lui permet pas d’enchaîner. Au terme d’une rude et interminable bataille, Jimmy Cabot se résout à raccrocher les crampons après 268 rencontres en professionnel. En reconnaissance de son état d’esprit, le club lui offrira l’opportunité de fouler une dernière fois la pelouse de Bollaert-Delelis, ce dimanche, en marge de la réception du Paris SG (32e de finale de Coupe de France) », a fait savoir le RC Lens dans un bel hommage pour un joueur stoppé brutalement dans sa carrière.