Graves incidents à Nantes, les Ultras lensois accusent les CRS

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens a vécu une sale journée à Nantes. En plus de la défaite, certains supporters des Sang et Or ont décidé de quitter la rencontre en première période.

Le RC Lens est passé totalement à côté de sa rencontre ce dimanche à la Beaujoire. Les Sang et Or ont subi une défaite logique sur le score de 3 buts à 1. Pour ne rien arranger, les hommes de Will Still ont été réduits à 10 à la 70e minute suite à une exclusion un peu bête de Mbala Nzola. Aussi, en première période, un événement à particulièrement retenu l'attention. En effet, le parcage des fans lensois s’est vidé d'un coup. La raison ? Des failles dans l’organisation et la brutalité des forces de sécurité selon la Voix du Nord.

Des débordements dénoncés par les Ultras de Lens

Le média rapporte en effet que « les stewards n’étaient pas assez nombreux pour fouiller les 1000 supporters du Racing qui ont fait le déplacement ce dimanche après-midi ». De quoi entrainer l'incompréhension, la frustration et même quelques bousculades. Des bousculades apparemment fortement réprimées par les CRS qui étaient sur place. Des témoins racontent que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz et « chargé des familles et des enfants ». A noter que face à la situation, la Brigade Loire a décidé de chanter pour soutenir les Lensois présents sur place. « Liberté pour les Ultras » a notamment été entendu à la Beaujoire. Suite à ces événements, les Red Tigers, Ultras Lensois, ont pris le soin de publier un communiqué pour raconter ce qu'il s'est passé selon eux :

« Alors que les sections dites actives étaient rentrées, notamment notre association puisqu’elle organisait une animation, les supporters à tendance familiale se sont impatientés et ont cherché à rentrer. La réponse du plus faible étant celle du plus fort, la solution a été de gazer et matraquer des familles, des femmes et des enfants. Le capo a pris connaissance de l’information et l’a diffusée en tribune, amenant l’ensemble des sections à débâcher et des supporters intéressés à quitter la tribune. Après un long moment, nous avons été autorisés à quitter le parvis puis le parking ».

Bien triste encore une fois pour l'image donnée au football français.