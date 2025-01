Samba fauteur de troubles, Lens préfère le vendre à Rennes

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Future recrue du Stade Rennais, Brice Samba va laisser un grand vide au Racing Club de Lens. L’entraîneur des Sang et Or Will Still regrette le départ de son gardien et capitaine qu’il refuse de retenir.

Après le milieu Seko Fofana, Brice Samba ne devrait plus tarder à s’engager avec le Stade Rennais. Le gardien du Racing Club de Lens a choisi de poursuivre sa carrière chez les Rouge et Noir. Une décision prise et annoncée à son entraîneur Will Still pendant la trêve hivernale. C’est évidemment un coup dur pour le coach lensois qui a néanmoins refusé de retenir son capitaine.

« J’ai appris qu’il voulait partir pendant les vacances, a révélé Will Still aux médias. C’est forcément embêtant, c’est un très bon gardien et c’est le capitaine, mais à partir du moment où le choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là n’est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire. Au final, ce n’est pas si compliqué que ça. Hervé (Koffi, le gardien remplaçant) jouera dimanche (contre Toulouse). » Le Belge a tourné la page même s’il n’est pas tout à fait d’accord avec l’international français.

« Brice est venu me le dire. C’est un grand garçon. Il a du respect pour ce qu’il faut. Il m’a dit : "j’ai reçu une offre, voici ce que j’ai envie de faire. Je comprends ta situation. Voici la mienne." Ça s’est arrêté là, a raconté l’ancien coach de Reims. Il a fait part de sa décision au club aussi. Brice veut partir, il a son avis sur certaines choses que je respecte. Hervé jouera dans le but jusqu’à nouvel ordre. Il y a forcément un processus de recrutement en place. » Lens aura bien du mal à s’offrir un gardien du même niveau. Pourtant, Will Still tient à rester optimiste avant la deuxième partie de saison.

Le discours positif de Still

« J’ai envie de dégager une certaine sérénité : je suis venu à Lens pour le club, pour l’histoire, pour les supporters, pour ce qu’on veut mettre en place sur le long terme. Je savais qu’il y avait des choses qui allaient changer, que des joueurs allaient partir. Ça fait partie de la vie d’un club de foot. Ce n’est pas une situation idéale mais on avance, on va trouver d’autres solutions et continuer à gagner des matchs. C’est pour ça que je suis venu ici. Et aucun joueur n’est plus important dans le collectif. Et ne le sera jamais, surtout pas à Lens. Le groupe, à l’heure actuelle, est rempli de qualités », a rassuré l’entraîneur du RCL, pas à l’abri d’autres départs importants cet hiver.