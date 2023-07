Openda sans pitié avec Lens, son départ était vital

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Loïs Openda a pris fin la semaine dernière avec le transfert de l’international belge de Lens à Leipzig pour 45 millions d’euros.

Auteur d’une saison énorme au Racing Club de Lens avec 21 buts en Ligue 1, Loïs Openda a pris la décision de quitter le Nord. Au moment où il aurait pu découvrir la Ligue des Champions avec les Sang et Or, l’international belge a pris tout le monde à contrepied en exprimant ses envies d’ailleurs dès la fin de la saison. Une aubaine pour le RB Leipzig qui a sauté sur l’occasion pour recruter le meilleur buteur de Lens. Les négociations ont duré plusieurs semaines entre les deux clubs, le dauphin du PSG n’ayant pas l’intention de brader son attaquant phare.

Un accord très avantageux pour Lens a finalement été trouvé à hauteur de 45 millions d’euros bonus compris. Il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire des Sang et Or, qui vont pouvoir réinvestir intelligemment afin de bâtir une équipe compétitive pour la Ligue des Champions. De son côté, Loïs Openda a réagi à son transfert vers le RB Leipzig au micro de la chaîne belge RTL. Et pour l’ancien attaquant lensois, un départ était nécessaire afin de franchir une étape dans sa carrière. Des déclarations qui ne plairont pas vraiment aux supporters lensois.

Openda voulait quitter Lens au mercato

« J'ai fait une très belle saison avec le RC Lens. Mais après, il ne faut pas oublier que moi, je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Donc si je veux jouer au plus haut niveau, il faut penser aussi au plus haut niveau et aller dans des clubs qui vont m'amener au plus haut niveau. Je pense que Leipzig peut être un beau club qui va m'aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en termes d'ambition. On sait que c'est une équipe qui joue chaque année la Ligue des champions ou qui gagne la Coupe d'Allemagne ou qui essaie de gagner la Bundesliga. C'est une équipe qui pourra forcément m'emmener au plus haut niveau » a fait savoir Loïs Openda, lequel a bien vite oublié sa saison au RC Lens et qui se réjouit en tout cas de son transfert du côté du RB Leipzig.