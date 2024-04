Lens ‍: Brice Samba a pris une gifle à Marseille

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

L'ancien gardien de but de l'OM espérait repartir avec au moins un point du Vélodrome. Brise Samba est sidéré par ce qu'il s'est passé pour Lens.

Pour Lens la fin de saison ressemble à un vrai calvaire, le vice-champion de France voyant se rapprocher dangereusement l'OM et l'OL. En déplacement à Marseille, l'équipe de Franck Haise pensait pouvoir faire un coup, Lens étant la bête noire des Phocéens, mais finalement tout s'est écroulé en fin de rencontre. Après cette défaite, les joueurs lensois ont la gueule de bois, et Brice Samba, le capitaine des Sang et Or, admet être sous le choc de cette défaite et de la mauvaise série en cours (4 points pris sur 18). Et face aux médias, l'ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille n'a pas masqué une certaine forme de désolation concernant cette fin de saison qui tourne peu à peu à la catastrophe. Assumant avec ses coéquipiers la responsabilité de cette situation qui est une réelle gifle pour lui, Brice Samba espère redresser la barre afin d'éviter le fiasco.

Samba agace les supporters de Lens

Les supporters lensois en veulent à leur capitaine Brice Samba, tout sourire après la défaite au Vélodrome… 😬 pic.twitter.com/8uExHyn1xk — Vibes Foot (@VibesFoot) April 28, 2024

Pour Brice Samba, qui a un peu agacé les supporters lensois, en apparaissant avec le sourire en fin de match, il est encore temps de rectifier le tir et d'éviter l'accident industriel. « On parle énormément. On fait des réunions entre nous pour se dire les choses. Actuellement, ce qui nous plombe, ce sont les grosses erreurs individuelles. Je ne sais pas si c’est un manque de vice ou de bouteille. Mais sur ce genre de matchs face aux grosses équipes, on pêche dans tous les aspects du jeu. Je n’ai pas les mots, c’est dur à avaler celle-là. Bien sûr, on regarde vers l’Europe. On a toujours notre destin entre nos mains, on est toujours sixième. Marseille est à deux points, il reste trois matchs. On va bien préparer Lorient à la maison. Puis, prendre match après match parce que dans notre situation délicate, c’est ce qu’il faut faire. On donne tout et on fera les comptes à la fin », a prévenu le capitaine du RC Lens à une semaine d'une réception du RC Lens qui sera un match décisif pour les deux clubs.