Pas de C1 pour le RC Lens en 2024, l'annonce forte

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Un point en trois matchs, le moral est à zéro au RC Lens, dont l'entraineur a tout simplement renoncé à aller chercher les places qualificatives en Ligue des Champions.

Représentant français en Ligue des Champions cette saison, le RC Lens a été loin d’être ridicule, s’offrant une victoire de prestige contre Arsenal avant de craquer dans les derniers matchs pour finalement être renvoyé en Europa League, où la chute a été plus douloureuse. Avec quatre clubs potentiellement qualifiés pour la prochaine édition de la C1, les Artésiens avaient de bons espoirs de retenter leur chance et de profiter de leur expérience de la saison passée. Mais en trois matchs, après un revers contre Nice, la défaite dans le derby face à Lille puis le match nul à domicile contre Le Havre, le moral est en berne. Dans une confidence étonnante alors que la saison est loin d’être terminée, Franck Haise a tout simplement expliqué que les espoirs de son équipe d’aller chercher le Top4 étaient terminés.

Franck Haise est lucide, il n'y croit plus

C’est ce que confiait le technicien des « Sang et Or » en revenant sur le match face au Havre et les deux points perdus face au promu. « Globalement, je suis aussi déçu du résultat, quand on a ouvert le score, je pensais qu’on avait fait le plus dur… Je crois que la Ligue des champions, il faut être assez lucide, à la fois sur ce qu’on est capable de faire, sur ce que les 4 premières équipes sont capables de faire. Elles font mieux que nous. D’autant mieux qu’on paye cette entame de saison. Il faut être assez lucide pour reconnaître que les 4 premières places ne sont pas pour nous, et qu’il faut battre pour aller chercher une place européenne », a tout de même livré Franck Haise, alors que Lens n’est qu’à six points de Lille par exemple. Avec sa sixième place actuelle, le RC Lens est en tout cas européen pour le moment, même si la mauvaise série en cours ne garantit pas cette place.