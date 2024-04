Lens ne le retiendra plus, Danso exige son départ

Dans : Lens.

Retenu par Lens l’été dernier malgré des intérêts de Naples, du Bayern Munich ou encore du PSG, Kevin Danso a cette fois l’intention de quitter les Sangs et Or lors du prochain mercato.

Auteur d’une saison extraordinaire en 2022-2023, Kevin Danso s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux en Ligue 1. Joueur cadre de Franck Haise à Lens, l’international autrichien a plus de difficultés en 2023-2024, à l’instar de toute son équipe. Mais à seulement 25 ans, le natif de Voitsberg reste un joueur très apprécié sur le marché des transferts. Rapide, rugueux, propre dans les relances, Kevin Danso a tout pour plaire et pour s’adapter à tous les championnats. C’est pour cela que malgré sa saison en dent de scie, le défenseur central d’1m90 a encore de nombreux clubs à ses trousses.

A en croire les informations de Sport Zone, le Bayer Leverkusen est notamment sur les rangs pour accueillir Kevin Danso lors du prochain mercato. L’équipe invincible dirigée par Xabi Alonso verrait d’un très bon œil la venue de celui qui connait déjà très bien la Bundesliga, pour avoir joué à Augsbourg et à Düsseldorf. Le média spécialisé dévoile par ailleurs que l’Inter Milan est également attentive aux performances de Kevin Danso mais « n’a pas encore décidé » si elle allait se positionner concrètement pour le recruter cet été. De son côté, le roc du RC Lens a déjà tranché : il a des envies d’ailleurs et souhaite partir. Retenu l’été dernier lorsque les Sangs et Or ont dit stop à la vague de départs après avoir perdu Seko Fofana et Loïs Openda, l’Autrichien devrait cette fois obtenir gain de cause. Sa préférence va pour l’instant à la Premier League, où de multiples clubs seront sans doute attentifs à sa situation dans les semaines à venir.