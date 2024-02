Lens victime d'un énorme scandale, et ce n'est pas l'arbitrage

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Dimanche à 13 heures, Lens s’est incliné à domicile contre Monaco. Une rencontre éprouvante physiquement pour les Sang et Or, qui disputaient des prolongations en Europa League trois jours plus tôt.

La programmation de cette 23e journée de Ligue 1 n’a pas aidé Lens à se défaire de l’AS Monaco, dimanche après-midi à Bollaert. C’est une certitude, les joueurs de Franck Haise ayant disputé des prolongations à Fribourg jeudi soir en barrage retour d’Europa League. Cette programmation a fait l’objet d’un vif débat dans l’After Foot sur RMC et pour Stéphane Guy, il est tout simplement honteux et inadmissible que la LFP ait programmé le match de Lens aussi tôt dans la journée, trois jours seulement après un match de 120 minutes à l’extérieur en coupe d’Europe. Pour l’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal +, une telle situation ne se serait jamais produite avec un plus gros club à l’instar par exemple du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

« Comment c’est possible de mettre ce match à 13 heures ? Comment c’est possible de faire jouer à Lens ce match à 13 heures le dimanche alors qu’ils ont joué des prolongations en Europa League jeudi soir à Fribourg. C’est honteux, ça ne peut arriver qu’à Lens, un petit club gentil. Le PSG, on leur décale leur match de Coupe de France de quinze jours mais Lens, on leur fait jouer un match décisif pour leur avenir en championnat à un horaire indécent. On aurait pu les faire jouer plus tard dans la journée. Faire jouer Lens à 13 heures, ce n’est pas humain. J’aurais trouvé très normal sur une journée comme celle-là qu’il n’y ait pas de matchs à 13 heures, il y aurait pu avoir deux matchs à 17 heures par exemple. Pensons aux joueurs, aux acteurs et à la régularité de la compétition. Si en fin de saison il manque deux ou trois points à Lens pour atteindre un objectif européen, on dit quoi ? » a pesté le consultant dans l’After Foot, estimant que Lens avait été totalement floué par la programmation de cette journée et que la LFP aurait pu mettre ce match à plus tard dans la journée de dimanche.