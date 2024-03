Lens ‍: Elye Wahi vendu 50 ME, l’Arabie Saoudite est prévenue

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Recrue phare de Lens pour 30 millions d’euros l’été dernier, Elye Wahi peine à trouver la régularité que Franck Haise attend de lui et contre toute attente, un potentiel départ lors du prochain mercato est évoqué.

Auteur de cinq buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Elye Wahi ne réalise pas la saison qu’il espérait au moment de sa signature au RC Lens en provenance de Montpellier. L’international espoirs français a laissé entrevoir de belles promesses, notamment en Ligue des Champions où il s’est montré performant avec deux buts et une passe décisive durant la phase de groupes. Mais en Ligue 1, l’ancien buteur du MHSC peine encore à se montrer régulier et à empiler les buts. Un départ ne semble toutefois pas dans les petits papiers car Franck Haise a confiance en Elye Wahi. Malgré tout, l’insider Ekrem Konur a publié une information surprenante sur son compte X.

Selon lui, le natif de Courcouronnes est très observé par Newcastle. A la recherche d’un avant-centre dans l’optique de la saison prochaine, les Magpies ont identifié Elye Wahi comme une potentielle recrue et vont continuer à observer de près les performances du buteur lensois d’ici la fin de la saison. Il faudra en revanche que les propriétaires saoudiens de Newcastle allongent la monnaie s’ils veulent convaincre le club nordiste de lâcher leur attaquant phare. Et pour cause, le journaliste fait savoir que Lens ne négociera pas en-dessous de 50 millions d’euros pour Elye Wahi cet été. Autant dire qu’à ce prix, Newcastle pourrait faire demi-tour et se tourner vers d’autres pistes moins risquées. Quoi qu’il en soit, il n’est pas question à ce jour pour Franck Haise de se séparer de l’attaquant tricolore, lequel semble parfaitement adapté à son style de jeu malgré une efficacité pas encore aussi importante que ce qui était espéré au moment de son recrutement.