RCL ‍: Les Lensois volés, la coupable attrapée en interne

Victimes de nombreux vols au centre d’entraînement cette saison, les joueurs du Racing Club de Lens connaissent la coupable. Une employée du club artésien et son mari ont reconnu les faits après la plainte déposée la semaine dernière.

Mystère résolu au Racing Club de Lens. Entre le 1er octobre et le 28 mars cette saison, les Sang et Or ont constaté la disparition, ou plutôt le vol de nombreux objets au centre d’entraînement. Des maillots, crampons, shorts, gants de gardien et même une montre de luxe ont été dérobés ces derniers mois. Ces faits ont abouti à la plainte du club artésien déposée le 25 mars. Résultat, la coupable a rapidement été identifiée, raconte le site d’Actu Pas-de-Calais.

Une employée de la Gaillette volait les objets personnels des joueurs du #RCLens depuis 2 ans. Son mari les revendait sur internet... https://t.co/WcPHMCt2OC — Florian 🇪🇺 (@BrassartFlo) April 5, 2024

Contrairement à l’OGC Nice avec l’attaquant Lamine Diaby-Fadiga, le Racing Club de Lens n’a pas affaire à un joueur-voleur. Non, il s’agissait en réalité d’une employée de la Gaillette, le centre d’entraînement des Lensois. La femme de 52 ans profitait de son travail d’agent d’entretien à la lingerie pour dérober les effets personnels du vestiaire. Puis son mari se chargeait de revendre les objets volés sur des sites internet comme Vinted et Leboncoin. Le couple interpellé mardi, qui a récolté près de 10 000 euros grâce à ses reventes, a reconnu les faits pendant la garde à vue.

Le couple a dû reconnaître les faits

Il faut dire que les forces de l’ordre avaient retrouvé des affaires volées pendant une perquisition à leur domicile. Il était forcément difficile de nier les faits pour les deux coupables, convoqués par procès-verbal au tribunal judiciaire de Béthune et placés sous contrôle judiciaire. Bien sûr, l’employée du Racing Club de Lens n’est pas près de remettre les pieds au centre d’entraînement lensois. Les hommes de Franck Haise pourront donc de nouveau s’entraîner en toute sérénité et sans peur de ne pas retrouver leurs équipements.