Lens ‍: Elye Wahi sifflé, un joueur crie au scandale

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

C'est sous les sifflets très stridents de Bollaert que Elye Wahi a cédé sa place à Morgan Guilavogui en fin de match. Un coéquipier du jeune attaquant crie au scandale.

Brice Samba n'est pas du genre à la ramener pour un oui ou pour un non, cependant le gardien de but du RC Lens n'a pas du tout aimé le comportement d'une partie des supporters lensois lors de la réception de Clermont samedi soir. Il est vrai que la scène a été terrible pour Elye Wahi, lequel a quitté la pelouse de Bollaert sous les sifflets dans un grand moment de solitude. Âgé de 21 ans, l'attaquant recruté pour 30 millions d'euros porte le poids du prix de ce transfert, et son manque de réussite lui revient évidemment comme un boomerang. Cependant, le gardien de but international tricolore du RC Lens estime que tout est allé beaucoup trop loin contre Elye Wahi et le capitaine des Sang et Or ne s'est pas privé de le dire.

Samba crie au scandale

Même s'il prend le risque de s'opposer au public lensois, Brice Samba tape du poing sur la table après cette bronca contre Elye Wahi. « C’est tout simplement inadmissible. C’est un scandale pour moi. Tu es chez toi, tu mènes 1-0 et tu vois ton attaquant être sifflé, j’ai rarement vu ça personnellement. Pour quelle raison ? Parce qu’il a loupé ? Mais qui ne loupe pas ? C’est un scandale. On peut le voir, moi, je fais un geste derrière parce que je ne comprends pas en fait. Peut-être que l’année dernière, on a habitué les gens à tout gagner, tous les matches. Les gens ont peut-être changé de standards, mais il faut redescendre. Ça serait bien. Elye est tombé face à un bon gardien, il a fait les arrêts. C’est le football, ce sont des détails. S’il marque ce, je pense que personne ne réagit comme ça. En tout cas, moi, je suis très en colère d’avoir entendu ces sifflets. On ne comprend pas », a lancé un Brice Samba, déçu et surtout scandalisé de vivre cela à Lens.