Lens dépouillé de son taulier, la grosse menace

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens compte beaucoup de joueurs intéressants dans son effectif. Facundo Medina est notamment courtisé par de grands clubs européens.

Franck Haise a réussi depuis quelques saisons à faire passer le RC Lens dans un autre monde. Les Sang et Or jouent le haut de tableau et sont des candidats déclarés pour l'Europe. La saison dernière, avec un peu plus de réussite, ils auraient même pu être sacrés champions de France. Parmi les joueurs qui font l'identité de ce RC Lens version Franck Haise : Facundo Medina. A 24 ans, le défenseur argentin a passé un vrai cap ces derniers mois. Cela n'est pas passé inaperçu pour certains clubs européens qui le suivent de très près.

Facundo Medina, le RC Lens est prévenu

Selon les informations de TodoFichajes, Medina est dans la liste de l'Atlético Madrid pour un transfert l'été prochain. Les Colchoneros, via Andrea Berta, ont flashé sur son profil. Le directeur sportif de l'Atlético Madrid veut tenter un coup et a déjà soufflé le nom du joueur du RC Lens à Diego Simeone, qui décidera in fine quelle direction sera donnée à ce dossier. Medina, en fin de contrat à Lens en juin 2026, pourrait être une belle vente pour le club nordiste, lui qui est estimé à plus de 20 millions d'euros. Sa perte fera mal sportivement mais économiquement, elle permettrait de lui trouver un remplaçant de qualité. Rien n'est encore fait mais l'Atlético prépare son coup pour l'Argentin. Ce dernier est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 mais n'a pas vraiment sa chance en sélection. Un transfert vers les Colchoneros changerait aussi la donne pour lui à ce niveau-là et la perspective d'évoluer avec les champions du monde a de quoi le séduire au vu des compétitions qui arrivent pour l'Albiceleste.