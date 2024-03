Franck Haise veut quitter Lens, sa femme change tout

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Franck Haise fait le bonheur du RC Lens depuis quelques saisons déjà. Pourtant, l'entraineur des Sang et Or n'était pas très loin de lâcher l'affaire.

Le RC Lens vit une fin de saison excitante pour ses fans et observateurs. Les Sang et Or tenteront en effet d'aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Franck Haise sait que ses hommes ont de la ressource après avoir vécu un début d'exercice assez calamiteux. D'ailleurs, l'entraineur lensois a aussi eu quelques coups de mou. Selon ses propres dires, il n'était plus très loin de démissionner. Fatigué mentalement, Franck Haise a repris du poil de la bête, comme il l'a récemment avoué à France Bleu Nord.

Franck Haise, le RC Lens peut souffler

Lors d'une apparition pour le média français, l'entraineur de Lens a en effet indiqué : « Ce recul, je le prends en janvier, je l’ai d’abord fait pour moi avant tout et donc pour les autres. La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J'étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans six mois je n’arrêterai pas d’entraîner pour faire une pause. C’était une possibilité. Cette option, je l’ai eue en tête plusieurs jours, elle n’a pas duré ». Des discussions avec sa femme et son fils mais aussi avec Arnaud Pouille, le directeur général des Sang et Or, l'auront aussi motivé à continuer. A noter que depuis janvier dernier, Franck Haise a quitté son poste de manager général pour redevenir entraineur du RC Lens. Et tout fonctionne mieux puisque les résultats lensois sont satisfaisants sur la scène nationale. Le projet du club est encore bien en vie et Haise en sera l'un des acteurs majeurs. Pour rappel, Le natif de Mont-Saint-Aignan est encore sous contrat avec Lens jusqu'en 2027.