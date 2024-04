Leonardo, Juninho ou Javier Ribalta à Lens ‍?

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Selon la Voix du Nord, le RC Lens est activement à la recherche d’un directeur sportif pour la saison prochaine. Les profils intéressants ne manquent pas, dont certains sont déjà rodés à la Ligue 1.

Une grande réorganisation sportive est en cours au RC Lens, où Franck Haise occupait ces derniers temps le rôle de manager général du club. En plus d’être entraîneur, le technicien de 53 ans s’occupait du développement du centre de formation, de l’équipe féminine ou encore du mercato. Cela faisait beaucoup pour un seul homme, raison pour laquelle le club nordiste a dévoilé il y a quelques mois que Franck Haise allait redevenir uniquement le coach de l’équipe professionnelle à compter de la saison prochaine, le délestant de plusieurs tâches.

Lens : Franck Haise n’est plus manager général https://t.co/3j9XK4JsB6 — Foot01.com (@Foot01_com) January 31, 2024

Pour compenser cela, le Racing Club de Lens s’est mis en quête d’un directeur sportif, idéalement à recruter avant le mercato estival. Mais les dirigeants nordistes ont quelques exigences, ils veulent notamment un dirigeant qui a déjà officié en Ligue 1. Le site Sportune a quelques idées, dont certaines devraient plaire à l’état-major lensois et aux supporters. Deux Brésiliens peuvent être intéressants, à savoir Leonardo (ex-PSG) et Juninho (ex-OL), actuellement libres et qui ont prouvé qu’ils pouvaient être d’excellents directeurs sportifs, même si les contextes de leurs anciens clubs étaient assez différents de celui de Lens.

Lens activement à la recherche d'un directeur sportif

Reste qu’il semble assez inimaginable de les voir revenir en France pour diriger la politique sportive d’un club autre que Paris pour Leonardo et Lyon pour Juninho. Plus réalisable, la piste Javier Ribalta a également de quoi plaire. Ancien bras droit de Pablo Longoria à l’OM, le directeur sportif italien est libre depuis la crise de début de saison à Marseille. C’est également le cas de Paul Mitchell, ancien de l'AS Monaco, un profil assez similaire à celui de Javier Ribalta et qui semble dans les cordes de Lens. Autant dire que pour le Racing, les idées ne manquent pas. Reste maintenant à voir qui aura les faveurs de l’état-major nordiste, qui a sans doute bien d’autres idées en tête pour occuper ce rôle à l’avenir.