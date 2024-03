L'OL dans le Top 3, Franck Haise promet du sport

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

L'OL version Pierre Sage s'était incliné de justesse à l'aller pour le premier match du coach sur le banc de Lyon. Avant les retrouvailles à Lyon, Franck Haise est d'une prudence absolue.

Pour son premier match dans la peau de coach de l’OL, Pierre Sage avait été proche de frapper un grand coup lors de la 13e journée de Ligue 1. En effet, le 2 décembre dernier, en déplacement à Bollaert, et après un match très spectaculaire, les Lensois avaient finalement battu Lyon (3-2). Un résultat décevant à l’époque, même si Anthony Lopes et ses coéquipiers avaient tout de même montré des belles choses face aux Sang et Or. Trois mois plus tard, les deux formations vont se retrouver, mais cette fois au Groupama Stadium. Et contrairement au match aller, c’est cette fois l’Olympique Lyonnais qui est l’équipe en forme et le RC Lens qui est un peu dans le dur après son élimination brutale en Europa League et une défaite après un match haut en couleur contre Monaco. Pour Franck Haise, même si Lens est sixième de Ligue 1 avec huit points d’avance sur l’OL, ses joueurs doivent s’attendre à un match compliqué dimanche soir.

Lens voyage mal à Lyon

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 avant une nouvelle mission 👊



A deux jours de cette belle affiche de notre Championnat, l’entraîneur nordiste a ramené tout le monde à la réalité concernant le vrai niveau de l’Olympique Lyonnais depuis le début de l’année 2024 et surtout après son mercato de gala. « Ils ont eu des résultats probants. Ils prennent moins de buts à domicile, ils ont trouvé un équilibre. Je pensais déjà qu’ils avaient de très bons joueurs en début de saison et ils se sont améliorés avec le mercato hivernal. Dans la configuration actuelle, c’est une équipe qui a les moyens de voir le Top 3, c’est une équipe de ce niveau. Il faudra être meilleur que d’habitude. Aujourd’hui, on va rejouer une équipe de Top 5 en termes de niveau. Il faudra faire un gros match, montrer de la personnalité et y aller pour gagner », a prévenu Franck Haise, qui n’a pas oublié que lors de ses trois derniers déplacements à Lyon le RC Lens a perdu trois fois, sans même parler de la fameuse finale pour le titre de Champion de France gagné par l'OL (3-1) en 2002.