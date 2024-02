Franck Haise à Liverpool, l'info qui fait trembler Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Jürgen Klopp vit ses dernières semaines à Liverpool puisque l’entraîneur allemand a d’ores et déjà annoncé son départ en fin de saison. Pour le remplacer, les Reds songent à… Franck Haise.

L’information peut étonner et pourtant, c’est le très sérieux The Athletic qui l’affirme en ce milieu de semaine. Afin de compenser le départ de Jürgen Klopp en fin de saison, Liverpool pense à Franck Haise, l'actuel entraîneur du RC Lens. Le travail du technicien nordiste au cours des dernières années a suscité l’admiration en France, mais pas uniquement. La qualification en Ligue des Champions et certaines belles performances comme la victoire à domicile contre Arsenal ont beaucoup fait parler et Franck Haise se retrouve dans les petits papiers de Liverpool. Le média indique néanmoins que pour l’heure, le coach des Sang et Or n’est pas la priorité du club de la Mersey.

Franck Haise sur la short-list de Liverpool

Ce n’est un secret pour personne, l’objectif suprême de Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp se nomme Xabi Alonso, actuellement en tête de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Ce dossier est toutefois épineux car le club allemand réclame une indemnité supérieure à 15 millions d’euros pour libérer son entraîneur espagnol, qui est également ciblé par le Bayern Munich. Outre Xabi Alonso et Franck Haise, plusieurs entraîneurs suscitent l’intérêt de Liverpool, c’est notamment le cas de Ruben Amorim et de Julien Nagelsmann. Mais le coach du RC Lens arrive en quatrième position sur la short-list des Reds selon le média britannique. Une information qui ne manquera pas de faire réagir alors qu’il y a quelques semaines, la presse anglaise annonçait que Liverpool songeait à Florian Ghisolfi pour le poste de directeur sportif. L’actuel dirigeant de Nice n’est autre que l’ancien directeur sportif de Lens et a déjà travaillé avec Franck Haise. Ceci n’est sans doute pas un hasard si Liverpool s’intéresse donc aux deux hommes en vue de la saison prochaine.