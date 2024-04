Lens ‍: Brice Samba vers un départ tonitruant en Arabie Saoudite

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le RC Lens tient déjà sa première recrue du mercato estival avec le gardien burkinabé Hervé Koffi. Une arrivée qui va permettre aux Sang et Or d’anticiper un potentiel départ de Brice Samba, pisté en Arabie Saoudite.

La presse belge est affirmative, Hervé Koffi va quitter Charleroi et rejoindre Lens pour un montant de 2 millions d’euros lors du prochain mercato estival. Le gardien burkinabé de 27 ans va parapher un contrat de quatre ans dans le Nord et dès que cette information a été publiée, une question a logiquement trottée dans la tête des supporters lensois. Hervé Koffi vient-il pour être la doublure de Brice Samba ? A priori, la réponse est non. L’expérimenté gardien du Burkina Faso va débarquer à Lens dans la peau d’un numéro un car contre toute attente, Brice Samba a de grandes chances de quitter la Ligue 1 à l’issue de la saison.

A en croire le journaliste belge Julien Parcinski de DHnet.be, l’actuelle doublure de Mike Maignan en Equipe de France va quitter Lens pour rejoindre l’Arabie Saoudite l'été prochain. Une information confirmée par L’Equipe du Soir dans son émission de lundi et qui va sonner comme un véritable coup de tonnerre pour les supporters des Sang et Or. Un an après avoir perdu Seko Fofana, lequel s’est engagé avec le club saoudien d’Al Nassr, Brice Samba a de grandes chances d’en faire de même en signant un contrat en or avec un club de Saudi Pro League, dont le nom n’a pas encore filtré.

Brice Samba en route pour l'Arabie Saoudite

Un autre scénario est possible selon la presse belge, avec un potentiel retour de Brice Samba en Premier League, où sa cote est très haute, mais la tendance est bien à un départ vers l’Arabie Saoudite pour celui qui a hérité du brassard de capitaine à Lens cette saison. Un énorme coup dur pour Franck Haise même si le club nordiste devrait récupérer une belle indemnité de transfert puisqu’en juillet dernier, Brice Samba avait prolongé jusqu’en 2028 avec les pensionnaires du stade Bollaert. De son côté, l’ancien gardien de Marseille, Caen et Nottingham Forest devrait bénéficier d'une forte augmentation salariale. Mais en rejoignant l’Arabie Saoudite, il dira peut-être adieu à l’Equipe de France à l’issue de l’Euro 2024, auquel il devrait participer avec la sélection de Didier Deschamps.