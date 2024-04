Lens ne chicote plus, Samba fait ses valises

Dans : Lens.

Bien avant l’ouverture du mercato estival, le Racing Club de Lens a enregistré la signature du gardien de Charleroi Hervé Koffi. L’arrivée du Burkinabé semble indiquer un probable départ de Brice Samba, dont les ambitions ne sont plus compatibles avec celles des Sang et Or.

L’information est tombée lundi dernier. Selon la presse belge, le Racing Club de Lens accueillera le gardien Hervé Koffi cet été. Le portier de Charleroi, également passé par Lille, ferait l’objet d’un transfert estimé à 2 millions d’euros. Une opération que Franck Haise a quasiment confirmée. « Le mercato n’est pas ouvert donc je ne vais pas annoncer quelque chose qui sera peut-être, certainement, annoncé plus tard », a réagi le coach lensois.

« Ce n’est pas le moment, a-t-il ajouté. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que c’est un bon gardien. Ça fait quatre ans qu’on le suit. » Apparemment, le club artésien estime que le Burkinabé a les épaules pour succéder à Brice Samba. Le deuxième gardien de l’équipe de France est effectivement annoncé sur le départ. Et là encore, Franck Haise, sans le vouloir, n’a fait que confirmer la tendance devant les journalistes.

Samba trop ambitieux pour Lens

« Ce qui est sûr aussi, c’est que Brice Samba a un contrat jusqu’en 2028. C’est le capitaine, a rappelé l’entraîneur des Sang et Or. Je pense qu’il est heureux et épanoui ici, même si c’est un compétiteur et qu’il attend aussi, comme moi et d’autres, qu’on soit encore meilleurs. Mais je ne crois pas qu’il y ait une volonté de voir Brice partir. Après, il partira peut-être, je n’en sais rien… »

« L’arrivée potentielle du gardien dont vous parlez, ça serait pour renforcer le pôle des gardiens et pas pour autre chose. D’autant plus que Brice a l’Euro en ligne de mire. Et que l’Euro fera qu’il aura besoin d’un peu de congés et que sa reprise sera très tardive. Et il faut qu’on ait une équipe très compétitive dès le début de la saison prochaine », s’est justifié Franck Haise, dont les propos laissent clairement entendre que Brice Samba devrait s’envoler vers un club plus ambitieux.