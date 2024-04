Des Américains débarquent, Lens prépare un gros mercato

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Conscient des limites de son effectif cette saison, le Racing Club de Lens devra investir sur le marché des transferts cet été. Dans cette optique, le club artésien va accueillir du renfort au sein de son capital avec la probable venue du fonds américain Ipsos Capital, spécialiste des investissements dans les sports et le divertissement.

Sur un nuage la saison dernière, le Racing Club de Lens est brutalement redescendu sur terre. Les départs de joueurs importants comme le milieu de terrain Seko Fofana (Al-Nassr, prêté à Al-Ettifaq) et l’attaquant Loïs Openda (RB Leipzig) ont considérablement affaibli l’équipe, le recrutement opéré n’ayant pas compensé ces pertes. Sans parler de l’échec en Ligue des Champions, Franck Haise s’est aperçu des limites de son effectif en fin de cycle.

Le RC Lens, qui reçoit Clermont ce soir, semble usé par une saison yoyo. Ses ressources et ses contenus s'amenuisent. Il lui manque aussi de la clarté au sein d'une gouvernance qui fait débat https://t.co/9rE29ARI2F pic.twitter.com/lI91ZfUPsH — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 20, 2024

L’entraîneur du vice-champion de France en titre s’est même montré fataliste après certaines contre-performances, comme si les Lensois n’étaient plus suffisamment armés pour jouer les premiers rôles. Dans ce contexte, on peut même s’interroger sur l’avenir du technicien. La situation pourrait néanmoins changer en cas de renfort au niveau de l’état-major. Selon le journal L’Equipe ce samedi, le Racing Club de Lens devrait bientôt accueillir un nouvel actionnaire minoritaire au sein de son capital.

Lens mieux armé pour le mercato estival

Il s’agira du fonds américain Ipsos Capital qui a prévu d’acquérir environ 25% des parts du club lorsque la Ligue de Football Professionnel aura réglé la question des droits TV pour la période 2024-2029. Ce nouveau partenaire new-yorkais, spécialisé dans les investissements dans les sports et le divertissement, et qui détient notamment les Toronto Six, une franchise de hockey féminin sur glace au Canada, pourrait débarquer avant l’ouverture du mercato estival. Une excellente nouvelle pour les Sang et Or qui auront besoin de liquidités pour rebâtir un effectif à la hauteur de leurs ambitions.