Après une longue attente, Lens connaît son premier renfort

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre 2022, Jimmy Cabot n’a toujours pas repris la compétition avec le Racing Club de Lens. L’ailier droit n’est pas encore prêt à réintégrer le groupe de Franck Haise qui l’attend pour le début de la saison prochaine.

Au moment d’analyser les contre-performances de son équipe, Franck Haise a mis de côté la langue de bois. L’entraîneur du Racing Club de Lens, au risque de froisser l’ego de certains, a mis l’accent sur les limites de son effectif. Autant dire que le coach des Sang et Or attend de nouvelles têtes pendant le mercato estival. Cela passera par des investissements de la direction. Ou par le retour de blessure d’un joueur presque oublié, à savoir Jimmy Cabot.

Mon genou est de mieux en mieux les amis ❤️💛 pic.twitter.com/91VKVx99pQ — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) April 22, 2024

En octobre 2022, l’ailier droit avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Dix-huit mois plus tard, l’ancien Angevin n’a toujours pas repris la compétition à cause de complications dans sa guérison. Mais depuis quelques jours, le Lensois montre des signes encourageants et Franck Haise l’estime capable de bien débuter la saison prochaine.

Haise confiant pour Cabot

« Jimmy, son genou pour le coup va vraiment bien, a confié le technicien. Il n’a jamais été aussi bien depuis 18 mois que ces derniers jours. Il a repris avec nous, dans des séances collectives. Avec des aménagements pour certaines, avec aussi plus d’intensité. Après avec la reprise des séances, il a de petites tensions musculaires au mollet. Mais il n’y a pas de blessure avérée. Simplement, ça le retarde un peu. »

« Quand est-ce qu'on le verra sur le terrain pour jouer un match ? Ce ne sera pas pour tout de suite, surtout qu’il reste trois semaines avant les congés. En tout cas, j’espère qu’il va continuer de s’entraîner avec nous régulièrement pour partir derrière en congés. Avec derrière, un espoir de débuter avec nous la saison prochaine, c'est ça l'objectif », a annoncé Franck Haise, rassuré par l’évolution de Jimmy Cabot.