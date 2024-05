Lens ‍: Derrière Mbappé et Benzema, Wahi leur coupe le sifflet

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Sifflé par une partie du public lensois ces dernières semaines, Elye Wahi a retrouvé le chemin du but face à Lorient (2-0) vendredi. L’attaquant du Racing Club de Lens a répondu aux critiques de la meilleure des manières, lui qui suit les traces de références comme Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Elye Wahi l’attendait depuis longtemps. Muet depuis le derby perdu face à Lille (2-1) le 29 mars dernier, l’attaquant du Racing Club de Lens a fini par interrompre sa disette en Ligue 1. L’ancien joueur de Montpellier, sifflé par des supporters des Sang et Or ces dernières semaines, a retrouvé l’efficacité contre Lorient. L’occasion pour lui de remercier ces autres fans qui ont choisi de ne pas l’enfoncer.

Haise souligne la statistique de Wahi

« Je sais qu'une partie du public ne m'a jamais laissé tomber, ça fait toujours plaisir, a savouré l’avant-centre sur Prime Video. Ça m'a aussi permis de garder la tête haute, avec l'aide de mes coéquipiers, du staff et du coach. Après il faut toujours continuer à travailler, la saison n'est pas finie. J'espère continuer comme ça. » S’il ne s’adresse pas aux supporters qui l’ont sifflé, c’est peut-être parce qu’Elye Wahi leur avait déjà répondu à travers sa célébration.

En mode Lionel Messi, le Bleuet a enlevé son maillot pour le montrer à ses détracteurs. Un geste provocateur qui n’a pas dérangé son entraîneur Franck Haise. « C’était son 40e but en Ligue 1 en étant né en 2003, il peut extérioriser certaines choses, on parle de lui tous les week-ends, a validé le coach des Sang et Or. Je ne suis pas certain qu’il y en ait des tonnes à 40 buts à son âge… »

L'attaquant du @RCLens se classe juste derrière Karim Benzema (21 ans et 107 jours) et Kylian Mbappé (19 ans et 317 jours). 💎#RCLFCL (2-0) pic.twitter.com/PmpyfxJdY6 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 3, 2024

En effet, les statistiques plaident en faveur d’Elye Wahi. A 21 ans et 122 jours, le Lensois devient le troisième plus jeune joueur à atteindre les 40 réalisations en Ligue 1 sur les 40 dernières années. Devant lui se classent des références du calibre de Kylian Mbappé (19 ans et 317 jours) et Karim Benzema (21 ans et 107 jours). Preuve que le Racing Club de Lens a tout intérêt à se montrer patient avec son talent recruté l’été dernier.