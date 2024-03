L1 ‍: Lens candidat au podium, l’incroyable come-back

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Victorieux à Lyon dimanche soir (0-3), Lens est plus que jamais de retour dans la course au podium. L’équipe de Franck Haise est désormais à trois points de Monaco, l’actuel troisième.

Le début de saison a été chaotique à Lens. Départs de Loïs Openda et de Seko Fofana, gestion de la Ligue des Champions... Tout n’a pas été simple pour Franck Haise, qui a pris du temps avant de trouver la bonne formule en 2023-2024. Mais alors que Lens n’est plus en coupe d’Europe après son élimination à Fribourg en barrage de Ligue Europa, il semblerait que les Nordistes aient enfin trouvé la bonne carburation en championnat. Dimanche soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, Lens a prouvé qu’il était de nouveau un candidat très crédible au podium. Les coéquipiers de Brice Samba ont retrouvé leur élan de la saison dernière et cela peut permettre à Lens de s’installer durablement dans le haut du classement selon le gardien de l’Equipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

« On connait la série lyonnaise, qui était sur une forme excellente. Avant le match, personne n’aurait misé sur une victoire 3-0. Cela prouve qu’on a appris des derniers matches. On a fait un match plein de maturité, un match d’hommes, comme on se l’est dit dans le vestiaire. Le coach avait vraiment insisté sur la maturité avant le match, on en avait manqué contre Fribourg et Monaco. On est une équipe jeune, on apprend encore. Il faut capitaliser là-dessus. On est une équipe qui n’encaisse pas beaucoup de buts généralement. La preuve qu’on n’a pas douté est qu’on vient faire le clean sheet ici. Le football, ça va vite. Après la cinquième ou la sixième journée, pas beaucoup de monde comptait sur nous. Cela montre qu’on a beaucoup de caractère » a apprécié Brice Samba. Le mois de mars sera déterminant pour Lens dans la course au podium puisque les Sang et Or vont avoir un calendrier corsé avec des matchs consécutifs contre Brest, Nice et Lille.