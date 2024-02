Lens passe dans le camp des anti-VAR

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Les week-ends défilent et l’arbitrage est de plus en plus au cœur des débats en Ligue 1. Dimanche en début d’après-midi, la VAR a provoqué la furie des Lensois de Franck Haise.

Dans un match complètement fou, Lens s’est incliné à domicile contre Monaco à Bollaert (2-3). Les hommes de Franck Haise sont passés par toutes les émotions et celle qui prédomine à la fin de la rencontre est sans doute la colère et la frustration envers l’arbitrage. Et pour cause, alors que le score était de 1-2 pour Monaco, les Sang et Or auraient pu bénéficier d’un penalty pour une faute sur Florian Sotoca. François Letexier a été appelé par l’assistance vidéo à l’arbitrage et a été visionné les images, mais l’arbitre de la rencontre a décidé de ne pas accorder de penalty à Lens, bien que la chaussure de Florian Sotoca ait été arrachée dans l’intervention. La décision de trop pour Franck Haise, lequel a purement et simplement demandé la suppression de la VAR après la rencontre.

🏁 Frustrant. Mené de deux buts, le Racing a tout donné pour emballer la rencontre et recoller à son adversaire du jour en seconde période. Cela n'a malheureusement pas suffi pour prendre un point. @RCLens 2⃣-3⃣ @AS_Monaco#RCLASM pic.twitter.com/kToYjINBd9 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2024

« Sur le penalty, j’ai revu les images. Tous les week-ends, je revois les images, la VAR revoit des images. Je pense qu’il faut arrêter la VAR, puisque les arbitres ne l’utilisent pas. Evidemment que je le dis au second degré. Il y a une faute évidente, il ne fait pas exprès, mais il lui marche sur le pied. Revoyez le premier penalty concédé à Brest. On peut revoir plusieurs fois les images, la chaussure est toujours arrachée. A un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Un joueur touche le ballon, se fait arracher la chaussure juste après et il n’y a pas penalty ? On a eu un paquet de penaltys sifflés contre nous qui n’auraient pas dû l’être du coup » a pesté Franck Haise, qui avait déjà fait part de son agacement contre l’assistance vidéo il y a quelques jours et qui ne s’est donc pas réconcilié avec la VAR après cette rencontre contre Monaco.