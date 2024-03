Brest va chuter, Lens calme tout le monde

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Avant de recevoir le Stade Brestois samedi soir, Franck Haise s’est montré élogieux envers son futur adversaire. Contrairement à de nombreux observateurs, l’entraîneur de Lens estime que l’équipe surprise de Ligue 1 ne lâchera rien jusqu’à la fin de la saison.

Jusqu’où ira le Stade Brestois ? Après 24 journées de Ligue 1, les coéquipiers de Pierre Lees Melou occupent une deuxième place totalement inattendue. L’actuel dauphin du Paris Saint-Germain a même creusé un petit écart avec ses poursuivants, le troisième au classement, à savoir l’AS Monaco, étant relégué à quatre longueurs. A ce rythme, Brest file tout droit vers une qualification directe en Ligue des Champions. Un scénario que beaucoup d’observateurs ont encore du mal à envisager. Certains s’attendent plutôt à voir les Brestois s’effondrer d’ici la fin de la saison.

Le prono de Franck Haise

Ce n’est pourtant pas le pronostic de Franck Haise. Avant de recevoir l’équipe surprise, l’entraîneur du Racing Club de Lens, bien placé pour commenter le phénomène, estime que Brest tiendra le rythme jusqu’au bout. « Comme ce qu'on a vécu l'an passé, ce qu'ils vivent depuis 24 journées, c'est extraordinaire, a commenté le coach des Sang et Or. Ils vivent une saison extraordinaire mais qui est totalement méritée, on ne fait pas 46 points en 24 journées par hasard. »

#RCLSB29 💬 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : "C'est un vrai rouleau compresseur quand elle est lancée dans le match. Lens est une équipe qui a de l'expérience, qui a séduit le football français depuis 2 ou 3 ans, avec un super entraîneur que j'apprécie beaucoup. Ça va être un gros défi pour… pic.twitter.com/29wQsWxrNh — Stade Brestois 29 (@SB29) March 7, 2024

« Ils sont forts quand il faut être fort, ils savent travailler en attaque placée, en attaque placée directe, en transition, ils sont forts sur coups de pied arrêtés, a énuméré Franck Haise. Ils s'appuient sur un groupe qui bouge peu, un noyau de 15 joueurs qui jouent, et sont sur la continuité par rapport à l'an dernier, sur ce qui avait déjà été bien fait depuis l'arrivée d'Eric Roy. (...) Je ne suis pas de ceux qui pensent que Brest va s'écrouler, je pense qu'ils finiront deuxièmes, j'en suis quasiment convaincu. » Sixième au classement, Lens compte sept points de retard sur Brest avant leur confrontation samedi.