« ‍On a fait de la merde ‍», un joueur de Lens craque

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le RC Lens n'arrive plus à gagner en Ligue 1, même contre des équipes du bas de classement et le ton monte chez les Sang et Or.

Tenu en échec à Bollaert samedi dernier par Le Havre, qui lutte pour le maintien, Lens est tombé ce vendredi à Metz, équipe relégable. De quoi sérieusement taper sur les nerfs des joueurs de Franck Haise, car le RC Lens voit s'éloigner les premières places du classement de Ligue 1. Avec trois défaites et un nul lors des quatre derniers matchs de L1, le vice-champion de France n'est que l'ombre de l'équipe qui a battu Arsenal en Ligue des champions l'automne dernier. De quoi rendre fou de rage Angelo Fulgini qui a vidé son sac au micro de Prime Video.

« On a tout simplement fait de la merde. On arrive à marquer ce premier but, on maîtrisait le match et on fait preuve de suffisance. Nous avons trop joué à la baballe, on a fait des erreurs, et aujourd’hui, on mérite cette défaite, car on a totalement déjoué. Il n’y a rien à dire. On n’a pas sous-estimé Metz, on a bien préparé le match car les 20 premières minutes sont très bonnes. Mais on se fait punir sur deux erreurs, on a poussé et ça n’a pas suffi. Mais nous n’avons que ce que nous méritons. On a fait un peu n’importe quoi et là, je suis très très énervé », a confié le milieu de terrain du RC Lens.