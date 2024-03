Lens ‍: Wahi a fait une Cherki, Haise s’en félicite

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Buteur dans le derby perdu à Lille (2-1) vendredi, Elye Wahi a débuté la rencontre sur le banc. L’attaquant du Racing Club de Lens a bien reçu le message de son coach Franck Haise qui souhaitait provoquer une réaction.

Après une défaite contre le rival, il est forcément difficile de tirer des enseignements positifs. Mais pour le Racing Club de Lens, la réaction d’Elye Wahi reste un motif de satisfaction. L’ancien attaquant de Montpellier ne figurait pas dans le onze choisi par Franck Haise. A Lille, l’entraîneur des Sang et Or a préféré Wesley Saïd, décevant au stade Pierre-Mauroy, alors que l’habituel titulaire a trouvé le chemin des filets après son entrée à l’heure de jeu. De quoi nourrir des regrets pour le coach lensois ?

🗣️ Franck Haise : "Je ne regrette pas mon choix."



🫡 Le coach du @RCLens revient sur la non-titularisation d'Elye Wahi.#LOSCRCL pic.twitter.com/xEmJJvoSfa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 29, 2024

« Je ne regrette pas ce choix-là, a assumé Franck Haise au micro de Prime Video. Il y a de temps en temps des messages à faire passer. Son entrée est un autre message, un très bon message. Je ne regrette pas du tout mon choix, sinon j'en regretterais tellement. Bien sûr que j'aurais pu en faire un autre, je ne dis pas le contraire, d'autres entraîneurs auraient certainement pu en faire un autre, mais quand vous faites un choix, vous y croyez. J'espérais cette réponse, j'espérais aussi que Wesley soit meilleur sur l'heure où il a joué mais c'est comme ça, c'est le football. »

Haise n'était pas satisfait de Wahi

De nouveau interrogé sur sa décision en conférence de presse, l’entraîneur du RCL a apporté davantage de précisions sur la forme du Bleuet qui revenait de sélection.« Ce n'est pas qu'une question de fraîcheur, a-t-il écarté. Les deux derniers matchs d'Elye, j'en avais discuté avec lui, je n'avais pas été satisfait par rapport à ce qu'il avait donné avant. Ça reste un jeune joueur et moi je suis un vieux coach, je suis obligé de faire des choix pour passer des messages. Wesley était très bon à l'entraînement depuis un moment, même si ça a été une soirée difficile pour lui. »

Difficile de dire si Elye Wahi aurait fait mieux que son coéquipier s’il avait débuté ce derby. Mais une chose est sûre, c’est que son petit passage sur le banc a été bénéfique. « Ça a fonctionné, puisqu'il a été très bon quand il est rentré. Vu les qualités qu'il a, je veux qu'il aille le plus haut possible. Je suis son coach, je peux le piquer, parce que j'ai envie qu'il devienne le meilleur joueur possible », s’est justifié Franck Haise, aussi piquant que son homologue lyonnais Pierre Sage avec le milieu offensif Rayan Cherki.