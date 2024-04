RCL ‍: Raphaël Varane de retour à Lens, la hype monte

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, Raphaël Varane pourrait faire son retour à Lens, son club formateur, qu’il a quitté il y a 13 ans pour rejoindre le Real Madrid.

En juillet 2011, Raphaël Varane quittait le RC Lens pour rejoindre le Real Madrid à seulement 18 ans. Treize ans plus tard, l’international français (93 sélections) a l’occasion de boucler la boucle et de revenir dans le Nord afin d’y terminer sa magnifique carrière. En fin de contrat, le natif de Lille vient de passer trois saisons à Manchester United, où son expérience restera mitigée. Actuellement blessé et out jusqu’à la fin de la saison, l’ancien vice-capitaine de l’Equipe de France fait l’objet de certaines rumeurs voire de fantasmes sur les réseaux sociaux, quant à un potentiel retour du côté de Lens. C’est ainsi que le média spécialisé AllezLens.fr a lancé une grande consultation pour savoir si réellement, les supporters des Sang et Or étaient favorables à un retour de leur idole du côté de Bollaert dans les mois à venir.

Et si quelques doutes sont émis, la majorité des votants voit d’un très bon œil un potentiel retour de Raphaël Varane dans le Nord. 60 % des votants sont pour un retour de Raphaël Varane, tandis que 30 % sont contre, principalement en raison des blessures à répétition de l’ancien défenseur du Real Madrid ces dernières années, et des conditions financières qui pourraient plomber les comptes du RC Lens. Enfin, près de 10 % des supporters lensois interrogés ne se prononcent pas et n’ont pas réellement d’avis sur la question. L'enjeu des semaines à venir sera maintenant de savoir si les dirigeants du RC Lens ont un avis tranché au sujet d’un éventuel come-back de Raphaël Varane. Il faudra également sonder le joueur, qui pourrait être davantage tenté par un très gros contrat en Arabie Saoudite pour terminer sa carrière, plutôt que par un retour dans son club formateur, où il devra diviser son salaire par deux ou trois.