Lens ‍: Le patron du recrutement recruté...et aussitôt viré ‍?

Par Claude Dautel

Si l'information se confirme, il s'agira d'un mouvement dont le football français, mais surtout lensois, se souviendra. Mike Mode, embauché pour diriger la cellule recrutement du RC Lens, a aussitôt été débarqué.

Ce samedi, plusieurs sources annonçaient que Mike Mode, un recruteur français de 25 ans, ayant notamment travaillé pour le FC Séville comme scout puis ces derniers mois avec les équipes de jeunes du club andalou, avait rejoint le RC Lens en tant que responsable du recrutement en début de semaine. Un poste qui était vacant, ce qui agaçait très clairement Franck Haise. Tout semblait donc s'arranger pour l'entraîneur lensois, qui estime que son effectif mérite d'être renforcé, et que pour cela il fallait un vrai patron. Et ce dernier devait donc être Mike Mode. Sauf que L'Equipe a révélé quelques heures plus tard que finalement Mike Mode allait être débarqué par les dirigeants des Sang et Or.

Un doute sur le CV du responsable du recrutement de Lens

Selon Loïc Tanzi et Hugo Delom, il y aurait de gros doutes sur le CV du nouveau responsable du recrutement. « La cause ? Un incroyable imbroglio sur la véracité de son début de carrière. Il devrait donc devenir le coordinateur de la cellule de recrutement le plus éphémère de l'histoire du club », précisent les deux journalistes du quotidien sportif, tandis que certains y voient là un règlement de comptes au sein même de l'organigramme du RC Lens. Quoi qu'il en soit, si l'arrivée et le départ de Mike Mode se confirment, le club nordiste va clairement devoir remettre en cause son organisation. Tout cela n'arrive pas au meilleur des moments, la rumeur d'un départ de Franck Haise en fin de saison circulant de plus en plus du côté de Bollaert.