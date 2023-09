Officiel ‍: Lens renvoie Spierings à Toulouse

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre cet été en provenance de Toulouse, Stijn Spierings quitte déjà le Racing Club de Lens. Le milieu de terrain retrouve officiellement le Téfécé pour un prêt d’une saison. Avant l’annonce du club toulousain, l’entraîneur des Sang et Or Franck Haise avait déjà confirmé le départ du Néerlandais en difficulté avec sa nouvelle équipe.

« C'est un bon joueur, aucune discussion par rapport à cela. Il faut aussi que cela matche sur les principes de jeu. Et ça a été difficile. On s'est donné du temps. On a essayé de regarder si cela pouvait fonctionner sur le terrain. On a vu que c'était délicat », a expliqué le coach lensois.