Même pas mal, Lens a déjà oublié l'Europe

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Lens a quitté la Ligue Europa au terme d'un scénario cruel. Après avoir mené 2-0 à Fribourg, le Racing a été rejoint dans les dernières secondes avant de perdre en prolongation. Cependant, Ruben Aguilar affirme que la soirée de jeudi est déjà oubliée.

Il n'est jamais facile d'enchaîner en Ligue 1 après un match européen le jeudi soir. C'est d'autant plus dur à Lens quand on affronte Monaco le dimanche juste après une élimination cruelle à Fribourg. Les Sang et Or menaient 2-0 à la mi-temps avant de craquer. Ils ont concédé le but égalisateur dans les arrêts de jeu avant de prendre le troisième but fatal dans la prolongation. Au vu de la déception sur les visages lensois après le match, le coup semblait mal encaissé par les hommes de Franck Haise. Le match de Monaco s'annonce périlleux surtout avec la fatigue physique accumulée.

Les Lensois ne retiennent que le positif de l'Europe

Si Florian Sotoca s'était montré abattu jeudi soir, Ruben Aguilar s'est voulu plus rassurant ensuite. Le latéral lensois était philosophe après la défaite de jeudi, analysant avec sang-froid la remontée de Fribourg. « En revenant sur le terrain après la pause, on savait que ce serait compliqué, qu’ils allaient pousser, avec du jeu direct, beaucoup de duels. [...] Quand je revois les buts, il y a pas mal de jeu de billard. Ça fait partie du métier, c’est comme ça. Ils ont eu de la réussite, tant mieux pour eux… Ils ont poussé, ils ont eu ce qu’ils voulaient et tant pis pour nous, ça fait partie du boulot », a t-il indiqué en zone mixte.

Selon lui, le vestiaire lensois avait déjà digéré l'élimination, retenant plutôt le superbe parcours européen et les émotions connues depuis septembre. « L’Europe, c’était que du bonus pour nous. On voulait faire une belle campagne européenne, montrer un beau visage. On voulait donner beaucoup de bonheur à nos supporters aussi. [...] On va continuer de travailler. Le coach l’a dit, on peut être fiers de nous. Il faut accepter et repartir de l’avant, rester soudés entre nous et tout donner à Bollaert dimanche pour essayer d’oublier cet échec », a t-il confié. Le choc contre Monaco et les prochaines semaines diront avec précision si Lens a bien tourné la page Fribourg.