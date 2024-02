EL ‍: Sous le choc, Lens a « ‍mal à la tête ‍»

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Lens est tombé de haut ce jeudi soir à Fribourg en s’inclinant 3-2 après avoir mené 0-2 en première mi-temps. Un match qui pourrait laisser des traces chez les joueurs lensois.

A la mi-temps, Lens se voyait sans doute en huitième de finale de l’Europa League. Il faut dire que lors des 45 premières minutes, les joueurs de Franck Haise avaient fait le job en menant de deux buts grâce à Pereira da Costa et Wahi. Mais la seconde période a été terrible pour Lens, rattrapé puis battu lors des prolongations (3-2). Un match qui pourrait laisser des traces et ce n’est pas Florian Sotoca qui va dire le contraire. Au micro de RMC après la défaite de son équipe, l’attaquant nordiste a reconnu un gros mal de crâne après cette défaite en Allemagne.

🏁 C'est terminé en Allemagne. Alors que les Lensois avaient pris le match par le bon bout, ils voient finalement leur aventure européenne prendre fin après 120 minutes intenses. @scfreiburg 3⃣-2⃣ @RCLens#SCFRCL #UEL pic.twitter.com/3UN8fBmL6o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 22, 2024

« On fait une super première mi-temps. On mérite de mener 2-0, on a joué au ballon. En seconde période ils ont joué leur jeu, ils nous ont pressés, ils ont joué des longs ballons. On prend un but à la dernière minute. C’est le football même si ça fait mal à la tête. Au vu de notre première mi-temps, on mérite la qualification, mais ils ont fait le nécessaire pour nous mettre en danger en seconde mi-temps et on n’a pas su répondre. C’est difficile. Ça se joue à rien. Ça fait mal, on voulait poursuivre l’aventure européenne. C’est le football. On va retenir beaucoup de fierté quand on se remémore le chemin parcouru » a analysé Florian Sotoca, qui aurait aimé poursuivre l’aventure européenne mais qui s’arrête donc en barrage d’Europa League après cette défaite renversante à Fribourg.