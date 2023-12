Varane de retour, le cadeau de Noël du RC Lens ‍?

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Raphaël Varane ne vit pas du tout l'aventure espérée à Manchester United. Il se dit même que le champion du monde pourrait quitter le navire cet hiver lors du marché des transferts.

Manchester United est en perdition depuis quelques mois maintenant. Erik Ten Hag est vivement contesté pour ses choix. C'est aussi le cas de certains joueurs cadres, comme Raphaël Varane. L'ancien du Real Madrid n'évolue pas à son meilleur niveau et de plus en plus d'informations l'envoient hors de Premier League cet hiver. Varane ne manque de prétendants s'il décidait de quitter le club anglais. Le Real Madrid lorgne sur son profil pour venir dépanner en défense centrale. Aussi, l'Arabie saoudite ne dirait pas non à la possibilité d'ajouter un nouveau nom majeur à son championnat. Mais tout compte fait, c'est bien à Lens que pourrait atterrir Raphaël Varane.

Varane de retour en Ligue 1 cet hiver ?

Selon les informations de L'Equipe, le défenseur champion du monde n’exclut pas un retour chez les Sang et Or, club qui l'a révélé au plus haut niveau. A noter que son entourage écarte en revanche un départ en Arabie Saoudite. Titulaire à 9 petites reprises cette saison à Manchester United, Varane va devoir faire un choix. Lens, qui pourrait se décider à vendre Kevin Danso cet hiver, serait assurément une belle destination pour lui, avec une pression moindre et des fans acquis à sa cause. De plus, les Sang et Or auront encore de belles soirées à vivre en Europa League et prétendent à une place européenne en fin de saison. Reste à savoir comment Lens pourrait trouver une solution pour se payer Varane, dont le salaire reste très élevé (11,62M € par an).