Officiel ‍: Lens prolonge deux cadres

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Que les supporters lensois se rassurent, Brice Samba ne quittera pas les Sang et Or cet été. Le Racing Club de Lens, qui a enregistré les départs de Loïs Openda et de Seko Fofana, a convaincu son gardien de prolonger. L’international tricolore s’est réengagé avec le vice-champion de France pour une année supplémentaire, soit jusqu’en 2028. A noter que le latéral polyvalent Przemyslaw Frankowski a également signé un nouveau bail pour la même durée.