Lens ‍: Terrible nouvelle pour Rémy Labeau-Lascary

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Blessé samedi lors du match entre Auxerre et Lens, Rémy Labeau-Lascary sera absent plusieurs mois. L'attaquant Lensois est gravement blessé au genou.

Rémy Labeau-Lascary n'a pas été en mesure de tenir sa place jusqu'au bout contre l'AJA, le joueur du RC Lens quittant ses coéquipiers avec l'aide du staff lensois. Ce lundi, l'attaquant de 21 ans a passé une IRM ce lundi, et selon L'Equipe, le résultat de cet examen confirme que Rémy Labeau-Lascary souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il sera donc absent plusieurs mois, sa saison 2024-2025 étant même probablement terminé. C'est un nouveau coup dur sur le plan offensif pour Lens et Will Still, puisque les Sang et Or ont déjà perdu pour plusieurs mois Martin Satriano, lui aussi victime d'une blessure similaire au genou il y a deux mois.