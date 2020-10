L1 : 18 cas de Covid à Lens, le match contre l’OM compromis

Dans : Lens.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe dévoilait que la tenue du match entre l’OM et le RC Lens était grandement menacée.

Et pour cause, plusieurs cas de Covid-19 avaient été détectés au sein de l’effectif sang et or, à tel point que le match de ce week-end face à Nantes avait été reporté. En ce début de semaine, tous les joueurs et les membres du staff ont subi de nouveaux tests. Et comme redouté, le RC Lens est devenu un véritable cluster du Covid-19 puisque 18 cas positifs ont été révélés : 11 joueurs et 7 membres du staff.

« Ces informations et résultats sont régulièrement portés à la connaissance de la LFP qui statuera dans les prochains jours sur la tenue du match Marseille - Lens. Le Racing Club de Lens a décidé de ne pas dévoiler l’identité des personnes concernées et souhaite à l’ensemble de ses collaborateurs touchés par le virus un prompt rétablissement » indique le Racing Club de Lens dans un communiqué officiel publié ce mardi en début d’après-midi. La tenue du match entre les Sang et Or et l’OM, initialement prévu vendredi à 21 heures, est compromise puisque Lens compte à ce jour moins de 20 joueurs disponibles sur la liste de 30 joueurs communiquées à la LFP. L’instance du foot français pourrait en revanche attendre de nouveaux résultats de tests, possiblement mercredi soir ou jeudi, avant de prendre une décision définitive…