L1 ‍: Lens respire contre Clermont

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Clermont 1-0

But : Sotoca (3e sur pen.)

Grâce à un penalty d'entrée de Sotoca, Lens a battu Clermont 1-0. Un succès rendu difficile par l'inefficacité lensoise et deux buts annulés. Lens conforte sa 6e place, Clermont se rapproche de la Ligue 2.

Lens n'avait pas le droit à l'erreur contre Clermont. Avant de recevoir la lanterne rouge de L1, Lens n'avait pris qu'un point sur les 4 derniers matchs. Heureusement, le début de match était parfait pour une rédemption. Matsima fauchait involontairement El Aynaoui en pleine surface après 30 secondes de jeu. Sotoca transformait le penalty pour mettre Lens en tête. Les Sang et Or dominaient nettement le premier acte. Cependant, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Wahi et Fulgini ne cadraient pas en bonne position tandis que Sotoca trouvait lui le poteau (37e).

Après le repos, le match restait globalement à sens unique. Il fallait un bon Diaw pour repousser une frappe de Wahi (46e). Medina venait inscrire un deuxième but pour Lens (61e). Cependant, la VAR appelait M.Bastien pour une faute de Sotoca au départ de l'action et le score restait à 1-0. Rebelote ensuite avec El Aynaoui. Le jeune marocain était immédiatement signalé hors-jeu sur son but de la tête (66e). Ensuite, Wahi seul devant le gardien ratait son crochet (71e). Le jeune attaquant lensois a beaucoup raté ce soir et sortait sous les sifflets du public lensois. A force de rater le break, Lens se mettait en danger. Clermont se réveillait et Kyei était proche de sanctionner une sortie manquée de Samba (76e). Finalement, après un dernier poteau de Sotoca, Lens validait son succès 1-0. Les Sang et Or 6es (46 pts) repoussent Rennes et l'OL à 4 et 5 points au classement. Clermont reste dernier (22 pts).