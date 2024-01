Varane bientôt libre, Lens peut surprendre les cadors

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Sans prolongation d’ici là, Raphaël Varane se retrouvera libre l’été prochain. Et malgré les approches de cadors européens, le défenseur central de Manchester United pourrait décider de terminer sa carrière au Racing Club de Lens, son club formateur.

Manchester United prend un risque avec Raphaël Varane. Ce jeudi, le manager Erik ten Hag a confirmé que la direction refusait d’activer l’option pour prolonger le défenseur central d’une année. Le Français sera donc libre l’été prochain, sauf s’il parvient à s’entendre avec ses supérieurs qui aimeraient négocier un nouveau bail avec un salaire revu à la baisse. Pas sûr que l’ancien joueur du Real Madrid accepte cette solution, lui que l’on annonce sur les tablettes du Bayern Munich, ou vers un retour à la Maison Blanche.

✍️ Erik has confirmed United have triggered one-year contract extensions for @AWBissaka, @HannibalMejbri and @VLindelof.



➡️ The boss has also revealed contract talks are being held with two more Reds.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 4, 2024

Plus folle, une autre rumeur renvoie Raphaël Varane au Racing Club de Lens. Pour des raisons financières, l’entraîneur lensois Franck Haise avait publiquement écarté cette possibilité en novembre dernier. Mais le journaliste Jonathan Johnson y voit une piste sérieuse. « Je n'imagine pas Manchester United et Varane trouver un accord, donc je pense que l'on va assister à ses derniers mois à Old Trafford s'il ne part pas en janvier, a commenté le spécialiste dans sa chronique pour CaughtOffside. Il a été annoncé au Real Madrid et au Bayern Munich, et je peux confirmer que ces intérêts sont vrais. »

Lens à prendre au sérieux

« (...) Pour le long terme, il y a eu des contacts avec l'Arabie Saoudite, mais il faut aussi prendre en compte son club formateur Lens, a conseillé le journaliste. Varane a déjà pris sa retraite internationale et il a clairement exprimé son opinion sur le fait que les joueurs disputent trop de matchs. Ce n'est pas quelqu'un qui me semble parti pour effectuer une longue carrière, donc je ne serais pas surpris s'il voulait terminer sa carrière à Lens, là où il a commencé. » A seulement 30 ans, le Red Devil peut encore envisager plusieurs saisons au plus haut niveau.