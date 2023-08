Lens, attention danger ‍!

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Battu par le PSG samedi soir 3-1, le RC Lens est déjà à la traine en Ligue 1. Le vice-champion de France en titre n'a qu'un point au compteur après trois matchs. Pas rassurant pour les Sang et Or tandis que la Ligue des champions approche vite.

Même score et même adversaire mais conclusion bien différente quatre mois plus tard pour les Lensois. En avril dernier, l'exclusion rapide d'Abdul Samed avait privé Lens de sa chance de contester le titre du PSG. Les Sang et Or avaient perdu 3-1, lâchant la couronne nationale pour un petit point en juin. Hier soir, le Racing a concédé une nouvelle défaite 3-1 au Parc mais il n'était pas question de coude à coude avec le PSG. Sur le terrain comme au classement, Lens est à la peine depuis la reprise. Les Sang et Or ont été surclassés par les Parisiens, enregistrant leur deuxième défaite en trois matchs. En fond de classement, Lens fait grise mine et inquiète.

Retard en août, danger en hiver pour Lens ?

Un début de saison catastrophique qui tombe mal alors que Lens retrouve l'Europe et surtout la Ligue des champions dès septembre. Six matchs de haut niveau au programme qui risquent de peser sur les organismes et compliquer la remontée au classement des hommes de Franck Haise. Sur RMC, Kévin Diaz tirait déjà la sonnette d'alarme pour Lens. Il espère une réaction rapide des Artésiens, sous peine de souffrir en Ligue 1 dans les prochains mois.

🎙 @kevindiaz11 : "Même si Lens a toujours de bonnes intentions, un excellent entraîneur et un bon état d'esprit. 1 point en 3 matchs, c'est un peu inquiétant."



🤔 Doit-on s'inquiéter pour le RC Lens ? pic.twitter.com/8y03ALJ2ze — After Foot RMC (@AfterRMC) August 26, 2023

« T’es toujours un peu inquiet : il y a la Ligue des champions qui va arriver, ils vont avoir un match de plus en milieu de semaine. Tu sais que tu laisses des forces, qu’elles soient psychologiques ou en énergie physique. Et, malheureusement, Lens fait plutôt une bonne première partie de match à Brest et finalement s’incline. Derrière, ils font une bonne première partie de match contre Rennes, finalement ils concèdent le nul. Ce soir, ils font une première mi-temps correcte avant de craquer en deuxième mi-temps. Au final, tu te dis que le début de saison où ils devaient prendre beaucoup de points parce qu’après avec la Ligue des champions ça va être compliqué... Finalement tu te rends compte que même si Lens a toujours de bonnes intentions, un excellent entraîneur et un bon état d’esprit, mine de rien ça fait un point en trois matchs...C’est un peu inquiétant », a t-il constaté dans l'After Foot. Avec une Ligue 1 à 18 équipes, il ne reste plus que 31 matchs à jouer. Lens va devoir réagir sous peine d'avoir la peur du vide très rapidement.