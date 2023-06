Le coup tordu de Fofana, Walid Acherchour ne s'en remet pas

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens est en négociations avec Al-Nassr concernant Seko Fofana. En cas de départ du club nordiste, l'Ivoirien laisserait un grand vide et pas mal de déception derrière lui.

Depuis quelques mois maintenant, l'Arabie saoudite s'est mis en tête de récupérer des joueurs évoluant en Europe. Et si les premiers venus avaient le profils de joueurs en fin de carrière, ce n'est plus le cas actuellement. Parmi les joueurs visés par le pays du Golfe : Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens sort d'une saison impressionnante qui a vu son club se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Un départ en Arabie saoudite à 28 ans seulement serait vu comme une immense déception pour beaucoup de fans et d'observateurs du RC Lens. Walid Acherchour ne dira pas le contraire, lui qui ne comprend plus l'attitude de Fofana depuis un certain temps maintenant.

Fofana vers l'Arabie saoudite, quelle déception !

🇸🇦 Seko Fofana vers Al-Nassr : serait-ce un immense gâchis ?



🎙@walidacherchour :"J'étais déjà chagriné par son attitude avec la Côte d'Ivoire, et là, si tu me rajoutes le fait qu'il parte en Arabie Saoudite à 28 ans avec tout ce qu'il a fait avec Lens. C'est une déception" pic.twitter.com/O6cyQ00x6S — After Foot RMC (@AfterRMC) June 27, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas pu cacher sa déception sur le sujet : « Je commence à être très déçu de Seko Fofana. C'est un joueur que je kiffais. Il expliquait que sa venue était le choix du coeur. Il voulait être dans ce club et être un leader. Ce n'est pas commun dans le foot des mecs qui refusent l'Atalanta et Milan après son passage à l'Udinese. Mais après... J'étais déjà chagriné par son attitude avec la Côte d'Ivoire, et là, si tu me rajoutes le fait qu'il parte en Arabie Saoudite à 28 ans avec tout ce qu'il a fait avec Lens. C'est une déception. On a envie de le voir jouer en Ligue des champions mais aller en Arabie saoudite et laisser son capitanat comme ça... », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui trouverait ce transfert dommageable pour le RC Lens mais aussi pour le joueur ivoirien. Reste à savoir désormais si toutes les parties y trouveront leur compte pour boucler le transfert, ce qui n'est pas encore fait. Dans l'opération, Lens veut récupérer 40 millions d'euros.