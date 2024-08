L1 ‍: Accord total, Kevin Danso quitte Lens ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Un accord total a été trouvé cette nuit entre l’AS Roma et le RC Lens pour le transfert de Kevin Danso. L’international autrichien va rapporter 25 ME au club nordiste dans la dernière ligne droite du mercato.

Après avoir vendu Elye Wahi à l’OM pour 25 ME, le RC Lens s’est séparé de sa deuxième plus grosse valeur marchande en la personne de Kevin Danso. En effet, un accord total a été trouvé cette nuit entre l’AS Roma et les Sang et Or pour le transfert de l’international autrichien.

A en croire les informations de Foot Mercato, il s’agira d’un prêt payant avec obligation d’achat pour un total de 25 ME. L’officialisation du transfert est « imminente » et pourrait intervenir ce mercredi. Une jolie vente pour le RC Lens qui avait dépensé 6 ME pour recruter le défenseur central de 25 ans il y a trois ans et qui réalise une superbe plus-value à deux ans de la fin du contrat de Kevin Danso dans le Nord.