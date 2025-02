Départ bouclé ce dimanche, Lens empoche 7 ME

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Rarement titulaire avec Will Still au RC Lens cette saison, David Pereira da Costa va quitter les Sang et or. Son départ pour les Etats-Unis se confirme et Lens va récupérer une belle somme dans l’opération.

Après avoir vendu Przemysław Frankowski à Galatasaray il y a quelques jours, le RC Lens va perdre un nouveau joueur dans les prochaines heures. Dans les tuyaux depuis un moment, le départ de David Pereira da Costa est imminent. Le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports indique sur son compte X que le milieu offensif du RC Lens va rejoindre le club américain du Timbers FC. La signature est prévue aujourd’hui pour le milieu de terrain de 24 ans, dont le départ va rapporter une jolie somme au club nordiste puisque le transfert s’élève à 7 millions d’euros. David Pereira da Costa, qui avait besoin d’un nouveau challenge pour relancer sa carrière, va lui s’engager jusqu’en 2029 avec le club de Major League Soccer.