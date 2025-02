Lens ‍: Incontrôlable, Will Still s’inflige des amendes

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Jugé trop véhément par les arbitres, Will Still est l’entraîneur le plus sanctionné en Ligue 1. Une mauvaise habitude pour le coach du Racing Club de Lens qui s’engage à se maîtriser, sous peine de s’infliger lui-même des amendes en faveur de ses joueurs ou d’une association.

Will Still les collectionne. Averti lors de la défaite à domicile face à Strasbourg (0-2) dimanche dernier, l’entraîneur du Racing Club de Lens a récolté son quatrième carton jaune de la saison. Si l’on prend en compte son carton rouge reçu plus tôt dans l’exercice, le Belge est tout simplement le coach le plus sanctionné en Ligue 1. Il est vrai que ses coups de colère et son vocabulaire ont de quoi déplaire aux arbitres.

La promesse de Will Still

En tout cas, la statistique dévoilée par L’Equipe a peut-être créé un déclic chez Will Still. Pendant sa conférence de presse vendredi, l’ancien technicien du Stade de Reims s’est engagé à reverser ses primes s’il était à nouveau puni par les officiels. « Tout d’abord, moi, déjà je dois arrêter d’en prendre beaucoup, a admis le coach des Sang et Or. Vous avez sorti de jolies statistiques cette semaine sur le sujet. J’ai convenu que si je prends un autre carton, je reverse mes primes au groupe. Et si ça continue, je verrai pour les reverser à l’association du club (Racing Coeur de Lens, ndlr). »

Will Still, Jean-Louis Gasset, Eric Roy... Le classement des entraîneurs qui reçoivent le plus de cartons en Ligue 1

➡️ https://t.co/NwhN0zPFEd pic.twitter.com/NXLZlDKGEV — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2025

« Il faut arrêter d’en prendre et je dois montrer l’exemple même si certains ne sont pas justifiés, a glissé Will Still. Il faut grandir et montrer plus de maturité. Arrêter de prendre des cartons, arrêter de faire des fautes à 50 mètres du but. On doit grandir et apprendre, cela fait partie des nombreux chantiers que l’on a. Si je suis plus ciblé que les autres entraîneurs ? Je ne sais pas, c’est aux arbitres qu’il faut poser cette question. » Sur les cinq dernières années, le Lensois est encore l’entraîneur le plus sanctionné en Ligue 1 (10 jaunes et 2 rouges). Ce n’est sûrement pas un hasard.