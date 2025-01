Lens ‍: Un gros départ de plus après Danso

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Si le possible départ de Kevin Danso du RC Lens fait couler beaucoup d’encre, un transfert peut en cacher un autre. David Pereira da Costa serait, lui aussi, sur le point de s’en aller, direction la MLS. La décision finale lui appartient.

Le RC Lens accélère en cette fin de mercato hivernal. Plusieurs joueurs sont sur le départ, tandis que d’autres doivent encore arriver. En tout cas, c’est comme ça que l'on pourrait décrire l’idéal lensois d’ici au 3 février. Kevin Danso est indéniablement celui qui fait le plus parler de lui en ce moment, et à juste titre. Grâce à l’engouement généré par le départ de l’Autrichien, les dirigeants lensois peuvent désormais tirer plus de 25 millions d’euros pour leur défenseur.

David Pereira da Costa vers la MLS, c’est son choix

Un total qui permettrait alors de renflouer les caisses, quelques jours après avoir perçu un pactole grâce à la vente d’Abdukodir Khusanov à Manchester City pour près de 40 millions d'euros. En ce qui concerne Danso, plusieurs clubs sont à l’affût, comme le Stade Rennais, Wolverhampton et Naples. Les Napolitains ont d’ailleurs essuyé un récent refus, selon la presse italienne. Mais à Lens, un départ peut en cacher un autre : David Pereira da Costa est lui aussi sur le point de quitter le Nord de la France. Une offre venue de MLS l’attend et il ne manque que son aval.

Depuis plusieurs semaines déjà, Portland rêve de pouvoir signer David Pereira da Costa. Le milieu offensif portugais est la priorité de la franchise de MLS qui espère le recruter cet hiver. Une offre de 7,5 millions d’euros, acceptée par le RC Lens, a d’ailleurs été transmise, nous apprend La Voix du Nord. Une somme qui arrange tout le monde. Il ne reste toutefois plus que le consentement du joueur. Will Still a confirmé en conférence de presse que son joueur était sur le départ et qu’il avait toutes les cartes en main. Reste à savoir quelle sera sa décision.