Mercato déprimant, Lens console ses joueurs en larmes

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Affaibli après plusieurs départs importants, le Racing Club de Lens doit maintenant gérer les réactions de son vestiaire. Les hommes de Will Still ont mal digéré les choix opérés cet hiver.

Pendant le mercato hivernal, certains se sont renforcés et d’autres se sont affaiblis. Le Racing Club de Lens fait clairement partie de la deuxième catégorie. En acceptant de vendre Brice Samba, Abdukodir Khusanov et Kevin Danso, le club artésien avait déjà bien diminué ses chances dans la course à l’Europe. Alors après la fermeture du marché en France, le départ de Przemyslaw Frankowski à Galatasaray a encore un peu plus assommé les Lensois. Le coach Will Still a en effet décrit un vestiaire particulièrement affecté par ces décisions.

« Rien que sur un plan humain, il est logique que ça déstabilise un groupe, a reconnu l’entraîneur des Sang et Or. Il avait une personnalité, une place importante dans l’équipe et le vestiaire. C’était inattendu, donc je comprends l’aspect humain et la difficulté à passer à autre chose. Je gère ça de façon pragmatique. Ça fait partie du football, les meilleurs joueurs partent dans les grands clubs. Si je perds mon énergie à vouloir essayer de contrôler, à être émotionnel sur ce sujet-là, je ne m’en sortirai pas et je n’ai pas envie de le faire non plus. »

Still veut passer à autre chose

« (…) Il y a eu de la frustration chez les joueurs mais c’est surtout que ça tourne une page sur de très belles années au club, a expliqué le Belge. Il y a eu une épopée européenne, un vrai succès collectif et ces mecs-là voient partir une part de leur quotidien. Maintenant, je pense qu’il ne faut pas s’attarder sur notre sort, ne pas chercher à se victimiser. On a une nouvelle mission, une nouvelle page à écrire. Cela ne sera pas pareil, ça ne sera pas avec les mêmes mecs, mais ça ne va pas nous empêcher d’essayer de gagner dimanche, ou à Nantes la semaine d’après. »

« (…) Je le dis, ce n’est jamais idéal de perdre ces joueurs-là, mais c’est totalement hors de mon contrôle. Je n’ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je n’ai pas envie d’être négatif. C’est un fait, je ne le contrôle pas », a insisté Will Still impatient de tourner la page après ce mercato que l’on imagine loin de ses attentes.