Lens perd encore un joueur, ça ne s'arrête plus

Par Quentin Mallet

Le mercato hivernal est terminé depuis quelques jours en France dans le sens des arrivées mais le RC Lens est sur le point de perdre Nampalys Mendy, lequel fait l’objet d’une offre venue de MLS.

Le RC Lens a connu un mercato hivernal particulièrement mouvementé, marqué par les départs de joueurs importants comme Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Brice Samba. La direction a profité de ces grosses rentrées d’argent pour renflouer les caisses du club. Elle n’a toutefois pas profité de cet état de fait pour apporter des recrues de grand talent à l’effectif, au grand dam de Will Still qui doit désormais se débrouiller avec ce qu’il a. Pire, une fois le mercato définitivement fermé en France, Lens a tout de même perdu un joueur important. Przemysław Frankowski s’est envolé pour la Turquie, ne laissant pas l’opportunité aux Sang et Or de le remplacer. Il n’est d’ailleurs pas le seul dans ce cas puisque Nampalys Mendy s’apprête lui aussi à quitter l’Artois.

Lens va perdre Nampalys Mendy

🔄 Nampalys Mendy vers la MLS ? 🇺🇸



New York City FC s’intéresse au milieu de terrain du RC Lens. En manque de temps de jeu, l’international sénégalais (32 ans) pourrait rebondir aux États-Unis cet hiver. 🔥 #MLS #Mercato #NYCFC — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) February 8, 2025

Un nouvel indésirable est sur le point de quitter le RC Lens. Cette fois-ci, cela ne devrait pas changer grand-chose. Nampalys Mendy, milieu de terrain qui n’a quasiment pas joué de la saison sous les ordres de Will Still, fait l’objet de convoitises venues de New York City. La MLS est en plein mercato et la franchise new-yorkaise peut encore recruter jusqu’au mois d’avril. Comme l’indique le journaliste Sébastien Vidal, le champion d’Afrique 2022 intéresse la franchise du City Football Group.

S’il valait à une certaine époque plus de 12 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, il n’en vaut aujourd’hui plus que 2 millions. A 32 ans, il sera en fin de contrat à l’issue de la saison en cours. Pour le RC Lens, c’est l’assurance de récupérer un peu d’argent avant la fin de son contrat. Quant à New York City, c’est un bon moyen de récupérer un joueur qui demande du temps de jeu pour très peu.