Enorme tension sur la pelouse après la victoire de Lille à Lens

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Dans un scénario cruel, le LOSC s'est imposé (0-2) à Lens. Et du côté des Sang et Or, cela a forcément engendré de l'agacement et une grosse tension sur la pelouse de Bollaert-Delelis.

Le derby du Nord a mal tourné pour le RC Lens, puisqu'en l'espace de quelques minutes tout s'est écroulé avec deux buts pris dans le temps additionnel, et plus précisément à la 98e et à la 101e. Deux buts fêtés par les joueurs lillois et leurs supporters. Alors, quand Benoit Bastien a sifflé la fin du match, les nerfs de quelques joueurs lensois ont craqué, et il a fallu l'intervention rapide des différents services de sécurité pour que l'on évite que cela se termine très mal. Tandis que des CRS se positionnaient devant la tribune où les fans du LOSC étaient positionnés et fêtaient encore cette victoire, Will Still réunissait ses joueurs au milieu du terrain et trouvait les mots pour calmer tout le monde. Visiblement, l'entraîneur lensois a trouvé les bons mots puisque la sérénité est revenue, et le groupe du RC Lens a même fait un tour pour saluer ses supporters.