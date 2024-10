L1 ‍: Lille climatise Lens sur le gong

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 9e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Lille 0-2

Buts : David (90e+8 sur pen.), Bayo (90e+11)

Dans un match intense mais fermé, Lens et Lille se sont longtemps neutralisés. Il aura fallu un coup du sort pour permettre au LOSC de l'emporter 2-0 sur le gong.

Ce derby du Nord, 120e du nom, était alléchant sur le papier. Lens était invaincu alors que Lille venait de battre l'Atlético Madrid en Ligue des champions. Sur le terrain, l'entame de match était prometteuse avec des occasions de part et d'autre. Zaroury testait Chevalier (4e) et Zhegrova l'imitait avec Samba (16e). Lens avait plus de situations et de maîtrise en première période sans toutefois prendre les devants au score. Le scénario s'inversait en seconde période où Lille faisait le forcing. Les défenseurs lensois tenaient bon, mettant beaucoup de densité dans la surface et contrant les tentatives adverses. Jonathan David était bien muselé notamment.

Cependant, alors qu'on se dirigeait vers un nul 0-0, le Canadien provoquait la main involontaire de Danso qui touchait le ballon en tombant. Jonathan David ne se faisait pas prier pour transformer le penalty et donner l'avantage aux siens. Dans la foulée, Mohamed Bayo alourdissait le score en contre pour faire 2-0. Lille repousse Lens à 3 points et revient sur l'OM 3e. Soirée frustrante pour les Sang et Or (5e) qui concèdent leur première défaite de la saison.