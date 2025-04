Indice UEFA ‍: L'OL valide la belle semaine française

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Il n’y a pas de petits profits lorsqu’il s’agit des derniers tours de Coupe d’Europe. En arrachant le match nul face à Manchester United, l’Olympique Lyonnais a grappillé un point pour l’indice UEFA, ce qui confirme la très belle semaine entamée avec la victoire du PSG sur Aston Villa. Le 2-2 contre Manchester United permet surtout à l’OL d’être toujours en course pour rêver d’un dernier carré d’Europa League. Sur cette semaine, l’écart s’est très légèrement resserré avec l’Allemagne, qui n’a pris qu’un point avec le nul de Francfort à Tottenham.

Mais surtout, le fait que les Pays-Bas et le Portugal n’aient plus le moindre club qualifié permet de toute façon aux clubs tricolores de profiter de chaque point marqué pour creuser l’écart avec les deux pays qui le poursuivent pour la cinquième place à l’indice UEFA sur les cinq dernières saisons. Et cela pourrait donc se concrétiser la semaine prochaine si le PSG et l'OL venaient à faire des résultats positifs lors de leurs deux déplacements en Angleterre.