Agressions sexuelles à Bollaert, le RC Lens enquête

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens a annoncé avoir mis sur pied une enquête interne afin de faire la lumière sur des faits de harcèlements sexuels dénoncés par des supportrices.

Dans un article de La Voix du Nord ce mercredi, des faits d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel ont été relatés en marge de matchs au stade Bollaert de Lens. Une femme aurait notamment été sauvée par un stadier en 2022 alors qu’elle était bloquée par trois personnes dans les toilettes de l’enceinte. Plusieurs témoignages d’attouchements ou de comportements déplacés ont également été répertoriés. De son côté, le club du Nord a confirmé au journal local qu’il venait d’apprendre ces informations et qu’il allait désormais agir si le besoin était.

« C'est une très bonne chose si la parole se libère, même si c'est abrupt pour le club. Nous n'avions jamais eu de remontées de ce type, sinon nous aurions agi tout de suite. Si des personnes ont été victimes de tels agissements, nous les invitons à déposer plainte et à se rapprocher du club. Le message est aussi passé auprès des personnels de sécurité : en cas de signalement en plein match, les personnes doivent être en capacité d'intervenir. S'il y a des victimes, nous serons de leur côté. S'il y a un signalement et que les faits sont avérés, ces personnes ne mettront plus les pieds à Bollaert. Il n'y a pas l'ombre d'une place pour des gens comme ça », a confié la direction du RC Lens, qui se veut très clair sur ce sujet gravissime et a annoncé qu’elle allait enquêter pour en savoir plus sur les faits évoqués.